Sénat US: proposition de loi anti-BDS

Des sénateurs américains appartenant aux deux partis ont déposé une proposition de loi visant à encourager les Etats américains à adopter sans crainte des mesures contre le boycott d’Israël et le BDS en particulier. Certains Etats de la fédération ont déjà inclus de telles mesures dans leur législation mais les sénateurs souhaitent non seulement généraliser cette loi mais aussi assurer la protection juridique et économique des institutions et entreprises qui se refuseront au boycott.

L’initiative revient à Marco Rubio (Rép.- Floride) et Joe Manchin (Dém. – Virigine Ouest). Dix-sept autres sénateurs ont signé le texte, parmi eux les républicains Ted Cruz (Texas) et Lindsey Graham (Caroline du sud) et les démocrates Robert Menendez (New Jersey) et Benjamin Cardin (Maryland). Ce dernier a déclaré que cette loi permettra d’atteindre deux objectifs à la fois: défendre l’Etat d’Israël contre le boycott et défendre les intérêts économiques des entreprises américaines qui refusent ce boycott.

Photo Wikipedia