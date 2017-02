Selon Youval Steinitz, la révolution gazière israélienne à commencé!

Le ministre des Infrastructures nationales, de l’énergie et de l’eau, Youval Steinitz a effectué une visite sur un cargo de forage sur la zone du gisement de gaz « Tamar » à 100 km au large des côtes israéliennes. Il était accompagné de journalistes.

Le ministre a révélé que l’exploitation du gaz israélien n’en est encore qu’à ses débuts mais qu’Israël a déjà engrangé des recettes gigantesques grâce à la perception des redevances: 3 milliards de shekels rien que pour l’année 2016! Il a annoncé que la compagnie Noble Energy était en phase d’achever ses travaux d’agrandissement de la zone Tamar et allait passer au développement du gisement Leviatan.

Mais Youval Steinitz a surtout voulu attirer l’attention des journalistes sur les prochains développements géostratégiques majeurs pour Israël grâce à l’exploitation des gisements gaziers. Il a annoncé qu’une délégation du ministère turc de l’Energie est attendue ces prochaines jours en Israël pour poursuivre les pourparlers quant à l’installation d’un gazoduc sous-marin israélo-turc qui acheminera dans les années qui viennent du gaz naturel israélien vers la Turquie puis vers l’Europe. Il s’agit de la troisième rencontre entre des représentants des deux ministères.

Parallèlement, Israël est en pourparlers sérieux avec l’Italie, pour un autre gazoduc sous-marin installé celui-ci en coopération avec la Grèce et Chypre sous l’égide de l’Union européenne. Ce gazoduc, qui serait le plus long gazoduc sous-marin du monde, acheminerait du gaz naturel israélien vers Chypre, la Grèce, l’Italie et également vers d’autres pays européen tels que l’Allemagne, l’Autriche et d’autres pays encore. Youval Steinitz doit rencontrer son homologue italien d’ici quelques semaines. Rappelons que l’axe Israël-Chypre-Grèce se solidifie à vue d’œil et n’a pas du tout été touché par la normalisation des relations entre Israël et la Turquie.

Le ministre israélien a indiqué qu’Israël à la ferme intention d’exporter le surplus de gaz israélien vers sa région proche mais aussi vers le continent européen. Objectif fixé par le ministre: qu’Israël fournisse un jour 10% des besoins européens en gaz. Ce qui modifiera également les relations politiques et diplomatiques entre Israël et l’Europe.

Concernant le marché intérieur israélien, Youval Steinitz a annoncé vouloir réduire au maximum la consommation de charbon. Actuellement, l’économie israélienne est basée à 60% sur le gaz et à 40% sur le charbon. L’objectif est de passer à 90% de consommation de gaz et 10% à peine pour le charbon, ce qui améliorera par ailleurs la protection de l’environnement. Le ministère des Infrastructures nationales, de l’énergie et de l’eau a déjà planifié la construction de nouveaux quartiers qui fonctionneront exclusivement au gaz et à terme de localités entières.

Des nouvelles qui…réchauffent le coeur!

