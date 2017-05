Selon Al-Jazeera, Mohamed Al Zouari était l’homme-clé du projet de drones du Hamas….

La chaîne Al Jazeera a diffusé dimanche un documentaire contenant de nouvelles révélations sur Mohamed Al Zouari, l’ingénieur tunisien abattu en décembre dernier devant son domicile de Sfax. Selon le reportage, Al Zouari était un membre important du groupe terroriste Hamas depuis 2006, il faisait partie des Brigades Ezzedin al-Qassam et était responsable de l’Unité de drones……Détails…….

Selon la source Abu Ahmed, qui apparait masqué lors du documentaire, Al Zouari a rejoint l’organisation terroriste en 2006, lorsque le Hamas a commencé à s’intéresser aux drones.Selon Ahmed, c’est un ancien officier Irakien de l’armée de Saddam Hussein qui a fourni à l’aile militaire du Hamas, les Brigades Ezzedin al-Qassam, le premier modèle de drone construit sous la supervision de al-Zouari.De plus, on apprend dans ce reportage que Al Zouari a suivi, avec les membres de son équipe, une formation en Iran pendant plusieurs mois lors de l’opération « Plomb durci ».En 2008, Al Zouari avait déjà réussi à fabriquer plus de 30 drones pour le Hamas.Al Zouari menait ses activités depuis la Tunisie mais une autre équipe travaillait sur les drones dans la Bande de Gaza.L’ingénieur Tunisien se serait cependant rendu à plusieurs reprises dans la Bande de Gaza pour former et aider l’équipe de Gaza.Ces dernières années, Al Zouari avait été chargé par le Hamas de créer des bateaux drones, toujours pour le compte des terroristes du Hamas.Selon la femme de Al Zouari, durant toutes ces années, il a utilisé un pseudonyme, Mourad, afin de ne pas se faire repérer par les services de renseignements Israéliens….en vain donc….Selon le reportage, les Israéliens impliqués dans son élimination auraient été identifiés….