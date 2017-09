Seine St. Denis: une famille juive violemment agressée à son domicile

Une famille juive a été séquestrée, ligotée, menacée de mort, tabassée et dépouillée dans la nuit de jeudi à vendredi soir à son domicile de Livry Gargan en Seine St. Denis. Il s’agit de la famille de Roger Pinto, président de l’organisation SIONA, personnalité très connue et active de la communauté juive. Le Crif, le Bnvca ( Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme) ainsi que d’autres organisations juives ont toutes dénoncé une attaque antisémite affirmant que les agresseurs ne sont pas allés au hasard dans cette famille et ont clairement indiqué leurs raisons.

Selon les premiers éléments de l’enquête de la sûreté territorial, les trois agresseurs, apparemment d’origine africaine sont entrés par effraction dans la cave du pavillon et ont coupé l’électricité avant d’attaquer les propriétaires et leur fils. Roger Pinto, aujourd’hui âgé de 85 ans et son épouse ont été particulièrement violemment molestés. Selon les victimes, très choquées, les agresseurs ont tout de suite fait référence à la religion juive de la famille, disant notamment: «Vous êtes juifs, vous avez de l’argent, nous prenons l’argent des juifs pour le donner aux pauvres!». Ils se sont enfuis avec leur butin – argent, bijoux et cartes de crédit – laissant leurs victimes ligotées, jusqu’à ce que madame Pinto puisse atteindre un téléphone et alerter un service d’urgence. Selon une source proche du dossier, la police recherche les agresseurs pour « vol aggravé par plusieurs circonstances dont le fait que les agresseurs ont agi en raison de la religion des victimes».

Roger Pinto, son épouse et leur fils ont du être hospitalisés et sont profondément traumatisés.

Photo Illustration