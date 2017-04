Le Sefer Tora du Rav Goren à la Marche des Vivants

Le chef d’état-major Gadi Eizencott doit s’envoler dimanche pour la Pologne avec une délégation qui visitera avec lui les camps de la mort nazis d’Auschwitz et de Birkenau et participera à une cérémonie sur place à l’occasion du Yom HaShoah. Le groupe prendra part ensuite à la traditionnelle Marche des Vivants en compagnie du ministre de l’Education Naftali Benett, de l’ancien grand rabbin d’Israël, Rav Israël Meir Lau, grand rabbin de Tel Aviv, et d’autres personnalités. Pour la première fois, le chef d’état-major emportera avec lui le Sefer Tora que tenait le Rav Shlomo Goren z’l, aumônier général de Tsahal, face au Kotel juste après la libération de Jérusalem pendant la Guerre des Six jours.