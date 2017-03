Sécurité routière: géniale invention d’une start-up d’Efrat

Parmi les nombreuses causes d’accidents de la route, il y a notamment la déconcentration au volant due aux manipulations des accessoires multimédias: téléphone, radio, Waze etc. Quelques secondes d’inattention peuvent coûter la vie à plusieurs personnes. On estime à 17% le nombre d’accidents dus à ce phénomène car le développement des systèmes multimédias dans les voitures augmente naturellement les risques d’interruption de concentration de la part du conducteur.

Pour pallier à cela, Ben-Etzion et Nissan Yaron, un père et son fils habitants d’Efrat (Goush Etzion) créateurs de la start-up Inpris ont développé un procédé qui permettra de faire ces manipulations tout en continuant à observer la route.

Nissan Yaron avoue qu’au début, son père et lui n’ont pas osé publier au début sur Internet le fait qu’ils étaient une société israélienne. Mais après avoir fait connaître leur application lors d’un salon en Israël, le site Aroutz 7 leur a consacré un article qui a été repris par de nombreux sites spécialisés.

Il s’agit d’un système appelé SIGHTLESS TOUCH qui fonctionne sur un écran avec un toucher des doigts sans qu’il soit besoin de détourner son regard de la route. La mise au point de cette application a duré cinq ans et a nécessité des investissements de l’ordre d’un millions de dollars. Ben-Etzion et Nissan Yaron espèrent que leur produit équipera entre 5% et 10% des voitures neuves d’ici cinq ans.

