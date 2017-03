La section « Israël » du Parti socialiste quitte la campagne de Benoît Hamon

La section Israël du Parti socialiste a décidé de quitter la campagne de Benoît Hamon. La raison? Ses prises de position et celles de son entourage.

“Oui” cette section existe, c’est la section « Isthak Rabin » qui est présidée par Florence Drory.

Cette dernière a été successivement en charge des relations presse avec François Mitterand, Jack Lang et Ségolène Royale. Elle est mariée avec Mordechai Drory, un diplomate israélien, qui fut ambassadeur d’Israël à Rome puis à Bruxelles, mais aussi ambassadeur auprès de l’Union européenne.

Cette « section Israël » du Parti socialiste a décidé de quitter le navire de campagne de Benoît Hamon. Elle explique son départ ainsi :

« Le divorce avec Benoît Hamon s’est décidé suite à ses prises de positions sur Israël, la laïcité ou encore ses propos concernant le port du voile. Mais aussi car dans son entourage proche on trouve des députés ouvertement pro- BDS . »

Benoît Hamon, né le 26 juin 1967 à Saint-Renan (Finistère), est un homme politique français.

Président du Mouvement des Jeunes socialistes de 1993 à 1995, il est député européen de 2004 à 2009 et porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012. Élu député de la onzième circonscription des Yvelines en 2012, il est membre du gouvernement du 16 mai 2012 au 25 août 2014, en tant que ministre délégué à l’Économie sociale et solidaire et à la consommation puis ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Benoît Hamon remporte la primaire citoyenne de 2017 devant Manuel Valls, et devient ainsi le candidat du Parti socialiste à l’élection présidentielle de 2017.

