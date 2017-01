Le secrétaire de Shass dans le Har Hévron

Le secrétaire général du parti Shass Yigal Guetta a effectué ce dimanche une tournée au conseil régional du sud du Har Hévron. Il est venu en compagnie de plusieurs membres du cabinet du ministre de l’Intérieur Arieh Dery, leader du parti, et du chef du conseil régional Yohaï Dimri. Guetta a commencé sa journée par des prières au Caveau des Patriarches et a visité ensuite la localité de Soussia et son antique synagogue. Dans le discours qu’il a prononcé, il s’est engagé à être ‘l’ambassadeur loyal’ du conseil du Har Hévron à la Knesset. Il a ajouté: « Ce lieu est le patrimoine du peuple d’Israël et personne ne peut nous détacher de notre patrimoine ».