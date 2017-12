Se souvenir pour construire l’avenir !

L’association DEVOIRS DE MEMOIRE (www.devoirsdememoire.info) a été créée afin de préserver les traces du judaïsme de France et des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie) au moment où les cimetières juifs sont en danger et offrir un service de ‘Hevra Kadisha à la communauté juive de France en Israël dans un esprit de bienfaisance et de solidarité, dans le plus strict respect du Kavod Hamet et de la hala’ha.

De nombreuses sépultures juives des cimetières sont menacées d’exhumation. Un grand nombre de familles ayant quitté la France et les pays du Maghreb ou disparues pendant la Shoah se trouvent dans l’impossibilité de surveiller ou même de retrouver les sépultures familiales dont nombre d’entre elles datent de plus de 100 ans et témoignent de la présence juive dans le pays.

À travers nos actions, nous souhaitons inscrire la présence juive en France ou en Algérie dans le patrimoine historique français.

À travers nos actions, nous cherchons à démocratiser les coûts des opérations funéraires vers Israël en coopérant avec les organismes de ‘Hevra Kadisha en France.

À travers nos actions, nous souhaitons apporter des réponses aux souhaits de nombreux coreligionnaires de revenir en Terre sainte pour y reposer après 120 ans, car ceci est devenu de plus en plus difficile de par :

– le manque de place dans les cimetières israéliens et les prix prohibitifs des concessions ;

– le coût élevé pratiqué par certains opérateurs funéraires en France ;

– la politique du ministère des Affaires Religieuses de réglementer les ventes des concessions qui rendent l’achat de plus en plus difficile.

Dans le cadre de la mission de notre association DEVOIRS DE MEMOIRE et avec l’aide de nos partenaires, nous entamons une campagne d’information en vue de la préservation de la mémoire juive en France.

Notre action se situe sur plusieurs niveaux.

Dans un premier temps, les carrés israélites à travers la France où reposent la mémoire juive française et la trace vivante de la forte présence juive en France à travers les siècles sont en danger. De nombreuses sépultures sont en déshérence, faute d’ayants droit. Pour un grand nombre de sépultures, il s’agit de Juifs décédés durant la Shoah sans aucun ayant droit.

Notre devoir de mémoire exige que nous entretenions ces sépultures pour éviter que les mairies ne fassent disparaître, légalement, ces empreintes de la mémoire.

La tache est énorme mais essentielle ! La mise en oeuvre de ce chantier et du recensement des concessions nous permettra d’assurer la préservation de milliers de sépultures et sauver de l’oubli de nombreux coreligionnaires.

ZAKHOR ! Voila une mitzvah qui revêt un sens particulier au moment où certains essayent d’effacer la présence juive en France et son influence au cours des siècles.

Dans un second temps, pour les sépultures où il y a des ayants droits, nous souhaitons soit les assister au renouvellement du terme de la concession et en faire des concessions perpétuelles pour que celles-ci traversent les générations, soit assister les ayants droit au rapatriement de leurs proches dans un cimetière en Israël. Pour ce faire, nous avons élaboré divers programmes.

Troisième objectif et non des moindres, rapatrier les reliquaires de l’ossuaire du Père Lachaise en Israël pour redonner à ces défunts le kavod et la sérénité de reposer en paix en Eretz Israël. La aussi, la tache est rude, les enjeux conséquents et les difficultés importantes.

Dans le cadre de nos missions, nous veillons également attentivement à ce qui se passe en Algérie et au souhait de rassemblement de 33 cimetières. Pour que tous ces regroupements soient réalisés dans le plus strict respect de la hala’ha et du plus grand kavod pour les défunts, DEVOIRS DE MEMOIRE suit ce dossier et est prêt à agir dès que nous serons sollicités pour apporter notre aide et des solutions aux problèmes qui seront soulevés.

La mémoire, c’est la vie ! La mémoire, c’est l’avenir ! Souviens-toi d’où tu viens, souviens-toi de tes ancêtres avant qu’il ne soit trop tard …

Pour toutes informations, contactez :

devoirsdememoire@gmail.com

www.devoirsdememoire.info

Tel : + 33 6 11 55 50 39

+ 972 50 7 561 824

+972 52 7 722 403