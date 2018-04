Se sentir chez soi en vacances: Benjamin B Apartments

Louer une chambre d’hôtel pour un séjour à Jérusalem est dépassé. Désormais, il est possible de se loger pour beaucoup moins cher, avec un niveau de services équivalent, en louant des appartements au cœur de la ville.

Benjamin Benarroch a lancé un projet de ce type: Benjamin B Apartments (BBA). Il nous en explique le principe et ses avantages.

Le P’tit Hebdo: Comment avez-vous eu l’idée de faire de la location saisonnière d’appartements?

Benjamin Benarroch: Il y a quelques années, je travaillais pour une société de location AirBnB à Tel Aviv. J’ai eu l’occasion d’y apprendre le métier. Pendant les trois années qui ont suivi, je me suis mis à mon compte dans ce domaine: je gérais la location courte durée pour des propriétaires qui me sollicitaient. Je me suis ainsi constitué un réseau dans le domaine, qui me donne aujourd’hui de nombreux atouts. Au bout de ces trois années, j’ai voulu voler de mes propres ailes: j’ai constitué mon propre pool d’appartements que j’aménage pour des locations de courte durée.

Lph: Quel type d’appartements louez-vous?

B.B.: Nous proposons actuellement 15 appartements à la location à Jérusalem, répartis dans les quartiers les plus demandés de la capitale: Talbiyeh, Rehavia, le Centre-Ville et la Mamilla.

Pour la décoration nous avons engagé une architecte d´intérieur, Johannah Kalfon. Elle s’occupe de tout l’aménagement depuis le début jusqu´au dernier petit détail.

Avec une décoration soignée, nos clients peuvent se loger dans des appartements haut-de-gamme pour un excellent prix.

Lph: Quels sont les services qui accompagnent la location d’un de ces appartements?

B.B.: Comme à l’hôtel, mais pour un prix très inférieur. Vous trouverez sur place de la belle literie, du linge de maison et des accessoires de salle de bain. A cela s’ajoutent une cuisine totalement équipée, ainsi que machine à laver, sèche-linge et tout le confort nécessaire pour se sentir chez soi, en vacances.

Nous proposons également un service de nettoyage pour ceux qui le souhaitent.

Lph: Comment réserve-t-on?

B.B.: La réservation peut se faire très simplement en ligne, par notre site internet, ou à travers les plateformes (Booking, AirBnB…). Nous y présentons les appartements en location, photos à l’appui. Lorsque le bien a été choisi, la commande est enregistrée. Nous prenons alors contact avec la personne afin de répondre à ses besoins. L’appartement est soigneusement préparé pour l’arrivée des locataires: ils peuvent prendre possession des lieux 24/24 en toute tranquillité.

Lph: Quels sont les retours que vous avez des clients?

B.B.: Nous avons des clients du monde entier. Tous sont ravis de l’accueil qui leur est réservé, de la qualité du logement et du confort dont ils ont profité. Pour eux, la localisation et les services fournis rendent leurs vacances encore plus agréables. Ils assurent qu’ils reviendront!

Pour aller plus loin:

www.benjaminbapartments.com