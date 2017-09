Se fixer des objectifs pour arriver à bon port

La nouvelle année approche, elle et son lot de bonnes résolutions… Restez modeste, fixez-vous des objectifs que vous serez en mesure d’atteindre !

Parce qu’avoir des projets, des défis à relever est indispensable aux êtres humains que nous sommes. Donner un sens à sa vie, c’est avoir la conviction que notre existence a toute sa raison d’être, c’est croire que chaque jour n’est pas vain pour se réaliser. Parce que l’homme est un être vivant, conscient et mortel, il a nécessairement besoin de se fixer des buts précis pour savoir quelle direction il doit emprunter.

Et à chaque nouvelle année, on refait le point, en regardant en arrière le parcours déjà effectué, les étapes cruciales déjà accomplies, pour à nouveau réajuster le cap et repartir de plus belle vers ce que l’on vise ! Inscrivez votre destination dans votre « Waze de vie » !

S’émerveiller et visualiser ses objectifs

Si l’on dévie parfois, c’est souvent parce que l’on a du mal à se relier à l’intensité de l’existence. Apprenez à vous remplir de ce que nous offre le monde et son environnement, en termes de découvertes, d’échanges, de création de liens, de rencontres et d’expériences. Émerveillez-vous de ce qui vous entoure. Visualisez vos objectifs car imaginer, pointer, sentir vous aidera également à créer votre réalité future. Une règle d’or qui vous permettra de mieux appréhender et faire face à la difficulté, si elle survient. Sachez, que chaque matin en vous levant, vous apportez personnellement votre contribution au monde, vous ajoutez votre pierre à un édifice collectif, uniquement parce que vous existez, que vous avancez et que vous progressez.

Mettre du sens dans son quotidien

Se fixer des objectifs c’est tout simplement mettre du sens dans chacun de vos gestes, même les plus anodins, comme se préparer le matin, concocter un repas de famille, offrir les croissants à ses collègues ou saluer chaleureusement son voisin de palier. Vous savez que ce qui compte essentiellement c’est le chemin parcouru. À chaque progrès, l’être humain vibre un peu plus et ressent l’immense satisfaction d’avoir atteint une nouvelle étape.

Le judaïsme offre à l’homme la possibilité de donner un sens à l’existence à travers le principe de la foi. La « émouna » est une force psychique inhérente à l’être, fondement de son équilibre. Elle est pleinement vivante dans la mesure où D. est présent à chaque instant de la vie de l’homme, sans être relégué au Ciel. D. est « un Roi qui vit et qui subsiste ». Sans une foi puissante, impossible de trouver un véritable sens à sa vie.

Moshé Aaron Marciano

Rendez-vous le 5/11 à Tel Aviv avec Moshé Aaron Marciano (l’AnOVirtuel), David Lefrançois, coach expert en neurosciences et Audrey Akoun, thérapeuthe cognitivo-comportementaliste.

Pour plus de renseignements: