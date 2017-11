Se donner jusqu’au bout: Courir le marathon

Courir un marathon… De quoi en effrayer plus d’un qui pourrait, à cette idée, partir… en courant!! Blague à part, cette discipline sportive est une référence lorsque l’on parle d’endurance, de persévérance et de se donner les moyens d’aller au bout de ses rêves.

LPH s’est intéressé à une joyeuse équipe franco-israélienne d’amateurs qui se sont récemment illustrés dans les marathons de Berlin et de Nice.

Un entraînement sans concession

Sabrina Moïse, Mickaël Haïk, Mickaël Nabot et Sabine Grinfeld sont rentrés il y a quelques jours de Nice avec une joie non dissimulée. Ils avaient couru le marathon en moins de 4 heures (semi-marathon pour Sabine).

S’ils sont parvenus à un tel résultat, ce n’est pas par hasard. Sabrina nous explique l’entrainement contraignant auquel ils se sont soumis les trois mois précédant l’épreuve: « Mickaël Nabot et moi nous entrainons ensemble. Mickaël Haïk est beaucoup plus rapide que nous et s’entraine différemment. Pendant les douze semaines qui précédent le marathon, nous courons 50 kilomètres par semaine, répartis sur trois séances ». Pour des amateurs, qui travaillent par ailleurs et qui ont une famille, ce rythme s’avère être un sacrifice. Ils le reconnaissent d’ailleurs volontiers: « Nous bénéficions d’un grand soutien de nos conjoints et de nos enfants, sinon ce ne serait pas possible ». A une exigence sportive élevée s’ajoute aussi une discipline alimentaire importante, comme nous l’explique Sabrina: »On ne peut pas se permettre de manger n’importe quoi si on veut courir un marathon ».

La course: l’aboutissement

Sabrina et les deux Mickaël courent ensemble leur premier marathon à Berlin au mois de septembre 2016. »Avant cette première fois, on se demande si on sera vraiment capable de le faire ». A l’entrainement, les coureurs ne font jamais un marathon entier, le maximum c’est trois heures de course ou 30 kilomètres, environ.

Sabrina se souvient: »La plus grande distance que j’avais couru à l’entrainement c’était 32 kilomètres. On parle d’un »mur » au 30e kilomètre. Alors lorsqu’à Berlin, j’ai dépassé le 32e, je savais que je serai marathonienne! ». Pour elle, le marathon c’est avant tout du mental.

Même s’ils peuvent ressentir des douleurs, Sabrina et ses compères ne songent jamais à abandonner. Et pourtant, ils peuvent témoigner du nombre de participants qui s’arrêtent net, en plein milieu de l’épreuve. « Mickaël Haïk souffrait lors du marathon de Nice. Il a continué même s’il a dû ralentir. Mickaël Nabot l’a aidé sur les derniers kilomètres, ils ont fini la course main dans la main ».

C’est cela aussi le marathon: une grande solidarité, une entraide entre les coureurs, qui rend le moment plus beau et plus facile aussi. Sabrina nous confie à quel point les encouragements du public sur les côtés les aident à avancer. »En plus, nous savions que nos familles et amis nous suivaient en direct grâce à l’application du marathon. Nos conjoints étaient sur place et leur enthousiasme donnait beaucoup de courage ».

Sabrina, Sabine et les deux Mickaël ne courent pas juste pour eux. Leurs proches comptent mais aussi leur Etat. Ils sont fiers de porter des T-Shirt, créés spécialement frappés du drapeau d’Israël. D’ailleurs, les derniers kilomètres, ils les courent avec le drapeau bleu et blanc. Ils ont reçu des témoignages très positifs face à cette exhibition: »Nous n’avons rencontré aucun problème, ni à Berlin, ni à Nice, avec le drapeau. Au contraire, les gens nous félicitent et certains nous ont même dit que l’on était de bien meilleurs ambassadeurs d’Israël que beaucoup de diplomates! ».

Au-delà de la course

Lorsque la ligne d’arrivée est franchie, ils sont euphoriques, aux dires de Sabrina. »On est un peu hagard, on a besoin de quelques secondes pour retrouver ses esprits. Mais nous n’avons pas de problème de récupération. A Nice, le soir-même nous étions dans l’avion et le lendemain au travail ». Quand on sait que certains ne peuvent plus bouger pendant deux semaines…

C’est une leçon qui va au-delà de la course que Sabrina retient de ces expériences, elle qui en est à son 3e marathon (Berlin, Jérusalem, Nice): « Le marathon est une course mythique. On se dépasse soi-même et on n’est en compétition qu’avec soi-même. Entre les coureurs la solidarité est de mise. A la fin, on éprouve une vraie satisfaction personnelle d’avoir réussi à persévérer, à se donner les moyens à force d’efforts et d’entrainement, d’être allé au bout de son projet. Pour nous, qui ne sommes pas des gens très patients, cette discipline nous apprend à ne pas partir trop vite pour ne pas gaspiller toute notre énergie dès le départ ».

Cette belle équipe ne compte pas s’arrêter en si bon chemin: le marathon de Tel Aviv est à l’horizon et leur rêve reste celui de New York. Sabine compte bien aussi les accompagner cette fois pour atteindre le marathon complet. Quand on veut, on peut?

Guitel Ben-Ishay