2016 est décidément une excellente année pour Scarlett Johansson : troisième des actrices les mieux payées avec des revenus annuels de 25 millions de dollars.

L’actrice Scarlett Johansson arrive au sommet du classement Forbes 2016 des stars de cinéma les plus rentables avec 1,2 milliard de dollars de recettes pour les films dans lesquels elle a tourné.

La petite professionnelle de huit ans

Scarlett Johansson est née à New York. Sa mère, Melanie Sloan, est issue d’une famille juive ashkénaze, et son père, Karsten Johansson, est danois. Scarlett Johansson a commencé à jouer la comédie dès son enfance, après des castings organisés par sa mère. Elle a fait ses débuts professionnels à l’âge de huit ans dans la production off-Broadway de « Sophistry » avec Ethan Hawke. Elle auditionne aussi pour des publicités mais subit un tel échec dans ce petit monde, que sa mère décide de la limiter à des essais cinématographiques.

L’année 2016 lui a été bénéfique

La comédienne de 32 ans a notamment joué dans le dernier opus de la saga de Marvel, « Captain America: Civil War », arrivé au sommet du box-office 2016 avec 1,15 milliard de recettes dans le monde. La belle blonde à la voix grave dépasse de peu deux autres stars de ce film, Chris Evans et Robert Downey Jr, arrivés deuxièmes ex-aequo au classement du magazine Forbes, grâce notamment à son rôle à l’humour caustique et pétillant dans le film « Ave, César » des frères Cohen, qui a rapporté 63,2 millions de dollars.

Bravo Scarlett Johansson, qui est une preuve vivante de l’échec de BDS qui n’a jamais cessé de tenter de la dévaloriser dans le monde du cinéma et de la pub. Sodastream a bâti une partie de son succès sur elle, et Oxfam regrette encore cette super ambassadrice. Récemment, le directeur d’Oxfam a reconnu que cette séparation avait coûté à son organisation de milliers de donateurs et que la crise avait été extrêmement ma gérée en 2014.

Line Tubiana www.tribunejuive.info