Scandaleux: des diplomates jordaniens et égyptiens applaudissent l’acte du terroriste de Jérusalem

Une cérémonie s’est déroulée à El-Bireh, près de Ramallah en hommage aux familles des « shahids » (martyrs ou plus clairement terroristes). Des journalistes et diplomates égyptiens et jordaniens étaient présents. Est notamment montée sur scène Rassila Shmasna, la mère du terroriste Mahmad Shmasna, qui en octobre 2015 avait poignardé trois israéliens et tenté de dérober l’arme d’un soldat dans un autobus de la ligne 195. Le terroriste avait été éliminé. Cette femme, connue pour ses apparitions provocatrices dans les médias, a soudain lancé des bonbons en direction de l’assistance en clamant des louanges à la mémoire de Fahdi al-Qanbar, le terroriste qui a tué quatre soldats dimanche à Jérusalem. Les diplomates égyptiens et jordaniens se sont joints au reste de l’assistance et onr chaleureusement applaudi.

Aucune réaction officielle de la part d’Israël…

Photo Issam Rimawi / Flash 90