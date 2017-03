Scandale en Tunisie : Les forces de sécurité ont été entraînées au Krav Maga par un représentant d’une société Israélienne !

Le journal Tunisien Acharaa Al Magharibi a lancé une polémique en révélant que des agents de sécurité Tunisiens ont été entraînés au Krav Maga par un représentant d’une société Israélienne, société ayant signé un contrat avec le ministère de l’Intérieur Tunisien ! …….Détails……..

Le contrat aurait été signé en 2013. Des formateurs Tunisiens ont été formés par des représentants de la société Israélienne.Selon la journaliste Kaouther Zantour (video ci-dessous), » le formateur qui a entraîné les futurs formateurs Tunisien portait la tenue de la société Israélienne, dont le siège se trouve à Budapest.Selon un porte-parole du Ministère, le Ministère de l’Intérieur n’a pas signé de contrat avec des Israélien mais uniquement avec un représentant de la société qui, lui, est tunisien. De plus, toujours selon le Ministère, le contrat a pris fin.L’ancien directeur national de la sûreté nationale Tunisienne, Abderahman Haj Ali, pousse la paranoia encore plus loin en affirmant que ce contrat aurait permis une infiltration du Mossad au sein du ministère de l’Intérieur !Il a ajouté que ce représentant a pu pénetrer dans des casernes ou des lieux sensibles et donc, il a pu avoir accès à des données sensibles.