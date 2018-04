Scandale en Allemagne: un duo de rappeurs musulmans antisémites récompensés!

Les tabous de l’antisémitisme cédent les uns après les autresy compris dans le pays qui a vu naître la bête nazie. Cette fois-ci c’est le jour de Yom Hazikaron La-Shoah et de surcroît en Allemagne que le scandale a été provoqué. Une cérémonie s’est tenue lors de laquelle un duo de rappeurs musulmans, Kollegah et Farid Bang, connus dans le pays, ont obtenu le prix ‘Echos’ dans la catégorie ‘Hip Hop’, prestigieuse distinction dans le domaine musical.

Or ces deux individus ont déjà interprété des textes antisémites, dans une chanson intitulée “0815”, dans laquelle il se moquaient des déportés d’Auschwitz ou dans une autre chanson “Gamechanger”, dans laquelle ils appellaient à “s’armer de fusils Kalachnikovs et de bouteilles incendiaires pour perpétrer une nouvelle Shoah”. Inutile de chercher longtemps de qui ils voulaient parler.

Ron Lauder, le président du Congrès juif mondial a dénoncé cette attribution: “En Allemagne, on obtient désormais des récompenses quand on méprise les femmes, quand on exalte la violence et quand on se moque des victimes d’Auschwitz”.

Le Comité international d’Auschwitz avait qualifié cette cérémonie et le prix décerné à ces deux rappeurs de « gifle assénée aux survivants de la Shoah ».

Le président du Conseil central des Juifs d’Allemagne, Josef Schuster, a déclaré: “Que les responsables de l’industrie musicale accordent leur blanc-seing à de tels textes sous couvert d’art et de liberté d’expression est scandaleux ».

Même le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, qui a récemment été en Israël et à Yad Vashem, a réagi avec fermeté sur Twitter: “…Les provocations antisémites sont simplement répugnantes. Il est honteux que ce prix ait été remis jour de commémoration de l’Holocauste ».

Photo commons.wikimedia