Scandale à Mea Shearim: des poupées de soldats orthodoxes pendues

Réactions nombreuses et scandalisées après la découverte de poupées représentants des soldats orthodoxes de Tsahal pendues dans le quartier orthodoxe de Mea Shearim à l’occasion de Pourim. Bien que ce soit le fait d’une petite minorité il s’agit d’un spectacle révoltant.

Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan dénonce « un acte intolérable de haine envers ceux qui défendent les citoyens du pays » et appelle la police et la justice à tout faire pour retrouver et punir ceux qui se sont livrés à de tels actes.

La ministre à l’Egalité sociale Guila Gamliel a adressé une lettre au conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit lui demandant d’ordonner l’ouverture d’une enquête pénale. Elle dénonce la radicalisation d’une frange de la population orthodoxe et rappelle que le service militaire est un intérêt national.

Le chef de l’opposition Itshak Herzog a également publié un communiqué de condamnation: « Cela a commencé par une campagne de ‘shaming’ envers les jeunes orthodoxes qui veulent servir dans Tsahal et cela se poursuit aujourd’hui par une incitation nauséabonde qui appelle clairement à s’en prendre physiquement aux soldats orthodoxes qui sont mobilisés jours et nuits pour défendre les frontières et assurer la sécurité de tous les citoyens du pays au péril de leur vie. La comparaison entre les soldats orthodoxes et Haman est révoltante ». Itshak Herzog s’est dit persuadé que l’immense majorité de la population orthodoxe se démarque de ce genre d’attitude.

