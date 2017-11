Saumon à la marocaine aux fèves Par Judith AFRIAT

INGRÉDIENTS :

Saumon en tranches ou pavés

1 poivron rouge

5 gousses d’ail

1/4 de botte de coriandre

1/ 2 paquet de fèves décongelées

3/4 verre d’huile rouge (= 1 c. et demi de paprika et remplir d’huile le verre puis bien mélanger)

Sel

Safran

Morceau de citrons beldi

Préparation:

Dans une marmite, verser dans le fond le demi-verre d’huile rouge (réserver le reste)

Ajouter le poivron rouge coupé en lamelles, les gousses d’ails et la coriandre ciselée (réserver un peu pour le dessus du poisson). Mettre les fèves

Ajouter le citron beldi et saler

Mélanger le tout à la cuillère

Poser votre poisson préalablement salé

Ajouter 2 verres d’eau

Verser le reste de l’huile rouge sur le poisson et parsemer de coriandre par-dessus

Faire cuire à feu moyen 20 minutes, couvert

Découvrir la marmite et laisser mijoter à tout petit feu afin d’obtenir une sauce onctueuse.*

Bonne dégustation!!!