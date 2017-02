Sarah Netanyahou obsède Yediot Aharonot

Durant les huit ans de présidence de Barack Obama, les grands médias israéliens, Yediot Aharonot en tête, se plaisaient à énumérer les signes ostensibles de mépris ou de colère de l’ancien président américain envers le Premier ministre israélien, sans manquer de lui attribuer l’entière responsabilité des relations tendues entre Jérusalem et l’Administration Obama. En toute logique donc, ces mêmes médias auraient dû se réjouir de l’accueil chaleureux réservé par le président Trump au Premier ministre israélien. Mais il fallait compter avec la mauvaise foi de ces médias qui ne ratent pas une occasion pour s’en prendre au Premier ministre et à son épouse.

Shimon Schiffer, l’un des éditorialistes les plus en vue de Yediot Aharonot, co-animait jeudi matin une émission sur Galei Tsahal. Et alors qu’il interrogeait son invité, le ministre Guilad Erdan, il lui a soudain demandé « qu’est ce qu’il avait pensé de la robe trop courte de Sarah Netanyahou? ». Cette question laissa le ministre bouche bée, avant qu’il ne réponde qu’il s’agissait d’une question particulièrement déplacée.

Mais surtout, commentant l’accueil du président, la chaleur qu’il a manifestée envers le couple Netanyahou et notamment le fait qu’il ait fait lever et applaudir l’épouse du Premier ministre, le journaliste a cru bon de dire qu’il s’était agi d’une mise en scène préméditée et convenue entre les équipes du Premier ministre israélien et du président américain.

En clair, si un président américain est froid avec le Premier ministre israélien, c’est de la faute de ce dernier, et s’il est particulièrement chaleureux il ne s’agit que d’une mise en scène orchestrée.

Les médias israéliens ont vraiment du mal à accepter lorsque Binyamin Netanyahou est bien accueilli quelque part…

