Sarah Boyle aura une raison de plus de se comporter avec son fils en vrai mère juive……

C’est une magnifique histoire d’amour entre une mère et son enfant qu’a rapporté le journal britannique « Daily Mail » cette semaine, celle de Sarah Boyle et de son fils Teddy. Celle-ci aura une raison de plus de se comporter avec son fils en vrai mère juive…..Détails…….

Cette jeune maman de 26 ans, Sarah Boyle, habitant dans la region du Staffordshire, a accouché de son fils Teddy en Janvier 2016.

Quelques mois après sa naissance, Teddy a soudainement refusé de téter le sein droit de sa maman.

Inquiète, la jeune maman a décidé de se rendre chez son médecin afin de comprendre pourquoi son fils refusait de téter le sein droit. Celui-ci a alors découvert que Sarah souffrait d’une forme très aggressive de cancer du sein, un cancer du sein triple-négatif !

Cette maladie avait commencé à se développer depuis trois mois, exactement au moment où Teddy avait arrêté de téter le sein droit !

Aujourd’hui en chimiothérapie, Sarah Boyle considère que son fils Teddy lui a sauvé la vie. Elle confie ainsi au journal The Daily Mail : « Teddy est mon héro. Sans lui, je n’aurais jamais suspecté que j’avais un cancer. Mon médecin m’avait dit que l’allaitement permettait à la mère et à l’enfant de créer un lien particulier mais dans mon cas, l’allaitement a fait bien plus que cela, il m’a sauvé la vie ».