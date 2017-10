La santé est précieuse, Isracare nous aide à la maintenir

Le système de santé israélien ne ressemble en rien à ce que nous avons connu en France. Les koupot holim et leurs différents degrés de protection, nous y avons tous souscrits en arrivant, mais que couvrent-elles vraiment ? A y regarder de plus près, on s’aperçoit qu’elles subviennent à nos besoins de santé basiques, mais rarement au-delà.

C’est là qu’entrent en scène les caisses d’assurance privées qui proposent aussi des couvertures santé. Le numéro un de ce secteur est la Compagnie Harel, avec laquelle la société francophone Isracare a signé un partenariat officiel.

LPH vous propose donc de comprendre, à l’aide de Dina Hauptschein d’Isracare, ce système d’assurance privée qui apparait indispensable pour quiconque veut se prémunir des aléas de la vie.

Une plus-value dans les besoins médicaux du quotidien avec un accompagnement et un support en français

Isracare met à la disposition de ses clients, les services de la caisse d’assurance Harel, et leur fournit une assistance et des renseignements en français concernant leurs droits et leurs avantages. »Nous sommes là pour expliquer le fonctionnement et les bénéfices de l’assurance privée à nos clients. Nous les accompagnons également dans toutes leurs démarches liées à leur contrat », nous explique Dina Hauptschein.

Quels sont les bienfaits de la souscription à une assurance privée dans les soins du quotidien? »La liste est longue », reconnait Dina, »mais il faut citer que la police d’assurance de Harel permet de choisir librement le spécialiste privé que l’on veut consulter et d’être remboursé à 80%. Cette liberté de choix permet d’une part d’aller chez un praticien qui nous convient et d’autre part d’éviter les attentes interminables pour certains rendez-vous médicaux comme pour les scanners et les IRM, tout en étant remboursés ».

Le paramédical (médecine non conventionnelle) est aussi couvert par cette mutuelle santé qui met par ailleurs à la disposition de ses souscrivants la possibilité d’une consultation par smartphone avec un médecin de famille, un pédiatre ou un spécialiste.

»Harel veut permettre une optimisation de la prise en charge du moindre souci de santé. Ainsi, il s’engage dans les trois jours après la demande à obtenir pour ses clients une consultation par un spécialiste dans un hôpital Assouta et dans les trois jours qui suivent l’obtention des résultats des différentes analyses médicales », ajoute Dina.

Et pour les gros soucis aussi

L’une des principales faiblesses du système de santé classique en Israël est la prise en charge des traitements des maladies graves et des grosses opérations. Ne pouvant choisir son chirurgien qu’en fonction des accords avec sa koupat holim sous peine de frais exorbitants, ces actes médicaux sont souvent compliqués. Sans parler des traitements médicamenteux qui peuvent aller jusqu’à des dizaines de milliers de shekels par mois.

« Harel permet là aussi de choisir son médecin et son hôpital », nous dit Dina, « les médicaments sont aussi remboursés et au-delà, on procède d’abord à une évaluation précise du type de médicaments le mieux adaptés à la personne et à la pathologie ».

Les greffes, quant à elles, sont entièrement prises en charge par Harel, qui possède des accords dans le monde entier.

Parce que notre santé est notre bien le plus précieux, et que la préserver commence par être serein quand on pense à ce que la vie peut nous réserver, Isracare, par ses accords avec Harel, se propose d’aider les Francophones à accéder aux meilleurs services en Israël.

Pour plus de renseignements ou devis gratuit :

Tél: 07-339-111-51

Mail: [email protected]

Site internet: www.isracare.co.il