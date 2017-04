Samarie : saisies de centaines d’antiquités chez un négociant palestinien

Des centaines d’antiquités très anciennes ont été saisies au domicile d’un habitant du village arabe de Hawara en Samarie par des forces de police, épaulées par des représentants de l’administration civile et de Tsahal. Au cours des perquisitions effectuées dans la maison du suspect et dans son magasin, les autorités ont trouvé des bagues, des pots, des statuettes, des poids en céramique, des bijoux très rares, des pierres en basalte pour moudre le blé, des ustensiles en plomb, des cruches d’eau et de l’huile.

Pour les spécialistes en archéologie de l’administration civile, ces pièces dateraient de l’époque des Hasmonéens, de celle de Bar Kohba, du Deuxième Temple, des périodes assyrienne et romaine, etc. Leur valeur totale a été estimée à des dizaines de milliers de dollars. Le suspect, âgé de 50 ans, est négociant en antiquités, ce qui est interdit par la loi. Un pistolet et un fusil auraient également été trouvés dans sa maison. Au cours de son interrogatoire, il a prétendu qu’il avait acquis ces objets pour sa collection personnelle. L’enquête se poursuit. Photo porte-parole de la police