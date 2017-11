Samarie: des jeunes randonneurs juifs attaqués par des Arabes

Une groupe de jeunes adolescents juifs qui effectuait une randonnée dans la vallée de Shilo a été victime d’une embuscade entre les villages juif de Magdalim et d Kida. Soudain, des dizaines d’Arabes arrivés en voiture depuis la villae de Kfar Kutzra ont entouré les jeunes juifs et ont commencé à lancer des pierres et des blocs de pierre. Le groupe a réussi à se réfugier dans une grotte mais les agresseurs se sont dirigés vers l’endroit où ils étaient. L’un des deux accompagnateurs du groupe a tiré en l’air mais en vain. Il a alors tiré en direction des agresseurs, atteignant mortellement l’un d’eux.

Entre temps, des soldats de Tsahal sont arrivés sur place et ont tenté de disperser les assaillants. Le président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan a dénoncé une « tentative de lynchage » et a exhorté l’armée à venir en aide aux jeunes juifs et les sortir du traquenard. Trois d’entre eux ont été légèrement blessés.