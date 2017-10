La salaire minimum va être relevé

La Knesset a adopté par 59 voix contre zéro l’augmentation du salaire minimum mensuel de 5.000 à 5.300 shekels. Cette augmentation entrera en vigueur dès le salaire du mois de janvier 2018. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans les accords conclus entre le Histadrout et le patronat en mars 2015. Le salaire minimal était passé à 4.300 shekels en mars 2015 puis à 5.000 shekels en janvier 2017.

Au niveau horaire, ce salaire minimal passera de 26,5 shekels à 28,5 shekels, et le journalier passera de 231 shekels à 245 shekels. Selon les estimations du ministère des Finances, cette augmentation coûtera entre 400 et 500 millions de shekels pas année. Le ministre de Finances Moshé Cahlon a souligné que « pendant des années on a beaucoup parlé d’augmentation significative du salaire minimum mais que ce gouvernement l’a réalisé ».

Le député Elie Elalouf (Koulanou), président de la commission des Affaires sociales et qui avait présidé la commission qui a rendu un rapport sur la pauvreté en 2014 s’est réjoui de cette nouvelle augmentation et a considéré qu’elle est la résultante directe de ce rapport. Il a estimé que cette augmentation, rajoutée à l’augmentation des revenus des handicapés et celle des allocations-vieillesse aura une influence bénéfique sur le taux de pauvreté en Israël dans les prochaines années.

Lorsque Binyamin Netanyahou est revenu au pouvoir en mars 2009, le salaire mensuel minimum était de 3.850 shekels. Il aura donc augmenté de presque 50% en neuf ans.

