Salade d’artichauts à l’orange by Judith Afriat

Pour 4 personnes

Ingrédients:

1 paquet d’artichauts congelés

1 orange

1 /2 citron

1 oignon

Quelques morceaux de citron Beldi

1 c. à soupe d’harissa

2 c. à soupe d’huile

Sel

Cumin

Coriandre

2 gousses d’ail

Préparation:

Dans une marmite, faire revenir l’oignon dans l’huile. Ajouter les artichauts décongelés et les couper en morceaux. Éplucher et couper en morceaux l’orange et le ½ citron. Les ajouter aux artichauts.

Ajouter l’ail émincé, la harissa, le sel, le cumin et le citron Beldi en morceaux. Ajouter 2 verres d’eau. Laisser mijoter.

Parsemer de coriandre