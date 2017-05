Saint-Lô : ils ont glissé leurs pas dans ceux du Juif oublié Michone

18 élèves de Le Verrier ont marché « dans les pas de Michone », un tailleur juif arrêté à St-Lô en 1943 et assassiné à Monowitz. Avec une expo photos à la clef.

Marié en 1939 à une Saint-Loise, Albertine Bequet, Michone Hadine, un tailleur juif de nationalité turque – il est né en 1903 à Edirne – a vécu à Saint-Lô, rue de La Roquette, chez ses beaux-parents. C’est à leur domicile que la Gestapo viendra l’arrêter le 23 octobre 1943. Transféré à Drancy où il sera interné pendant trois mois, il est déporté à Auschwitz le 20 janvier 1944, par le convoi n° 66. Il intègre le kommando de Monowitz, où il mourra dans des circonstances inconnues en février 1944, sous le numéro de matricule 172716.

Sortir Michone de l’oubli

A Saint-Lô, Michone Hadine est totalement tombé dans l’oubli. Vous ne trouverez même pas son nom sur le monument rendant hommage aux victimes de la répression nazie, place du Général-de-Gaulle. Quant aux archives, elles ont brûlé lors des bombardements de 1944. Son existence est cependant mentionnée dans une lettre que son épouse fit parvenir au Général de Gaulle.

Sous l’impulsion de leur professeur d’histoire, Olivier Queruel, également président de l’association Mémoire vir(e)tuelle, 18 élèves de première ES du lycée Le Verrier ont mené une enquête « dans les pas de Michone ». Objectif?

Retracer son parcours après son arrestation et questionner l’oubli, l’effacement des traces.

Leur médium ? La photographie. En mars, la classe s’est rendue sur les lieux hantés par le fantôme de Michone : le camp de Drancy, puis les camps de travail et d’extermination d’Auschwitz, Birkenau et Monowitz, en Pologne. Munis des appareils photos de leurs parents ou de leurs smartphones, les élèves ont pris plusieurs centaines de photographies.

Une quarantaine d’entre elles seront exposées à la galerie du lycée. Un projet soutenu par le lycée, la ville et la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

Pratique. Dans les pas de Michone, de St-Lô à Auschwitz, exposition photo à la galerie Le Verrier (libre accès pendant les horaires d’ouverture du lycée), du 18 mai au 28 juin. Vernissage le 18 mai, à 18 h. Entrée libre.

Source actu.fr/normandie