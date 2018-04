Saeb Erekat: “L’Autorité Palestinienne va saisir la Cour pénale internationale”!!

Le secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP, Saeb Erekat a annoncé que la Cour pénale internationale de la Haye ainsi que d’autres instances internationales seront saisies “pour enquêter sans délai sur les crimes commis par Tsahal contre des manifestants pacifiques et sans défense” (sic).

Le terroriste en complet-cravate appelle la communauté internationale “à prendre ses responsabilité et à adopter les mesures nécessaires pour qu’Israël cesse de commettre ses crimes contre les Palestiniens”. Il a justifié les manifestations “pacifiques” au motif que le “peuple palestinien aspire à la liberté et à la justice et qu’il a le droit d’élever la voix”…

Saeb Erekat a également critiqué l’attitude des Etats-Unis: “Une fois de plus, l’Administration américaine et ses représentants, Nikki Haley en tête, ont choisi d’ignorer les crimes d’Israël contre le peuple palestinien et encouragent cet Etat à violer le droit international. L’Administration américaine ignore délibérément la mort de civils palestiniens sans défense qui manifestent en faveur de la paix et pour mettre fin à l’occupation israélienne”!!!

On se souvient que c’est ce même Saeb Erekat qui avait conseillé à l’ambassadrice américain Nikki Haley…”de se la femer”.

Photo Flash 90