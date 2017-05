Saeb Arekat dénonce la tenue du conseil des ministres dans les Tunnels du Kotel

Le conseiller de Mahmoud Abbas et secrétaire-général de l’OLP Saeb Arekat a dénoncé la tenue du conseil des ministres du gouvernement israélien dans les Tunnels du Kotel. Avec aplomb, il a qualifié cette tenue ainsi que les décisions qui ont été prises concernant le développement de la capitale de « tentatives de judaïser Jérusalem ». Ces propos ont été prononcés au lendemain de la manifestation de gauche qui s’est déroulée à Tel-Aviv et lors de laquelle les orateurs ont fait l’éloge de l’Autorité Palestinienne, applaudi un message de Mahmoud Abbas et accusé Binyamin Netanyahou de ne pas entamer des pourparlers avec l’AP…

Rappelons que le Tunnel du Kotel, long de 332 mètres, n’a pu être redécouvert et restauré qu’après la libération de Jérusalem en juin 1967. Il a permis de faire revivre près de mille ans de l’Histoire de Jérusalem, notamment à l’époque du 2e Temple.

D’où la colère et l’opposition tellement compréhensibles de Saeb Arekat…!

