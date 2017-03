Saeb Arekat dément des informations concernant la rencontre Greenblatt-Mahmoud Abbas

Après la rencontre entre l’émissaire américain Jason Greenblatt et le chef de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah, le consulat général des Etats-Unis à Jérusalem avait publié une communiqué positif sur la teneur des entretiens. Le communiqué disait notamment que Mahmoud Abbas avait dit à Jason Greenblatt qu’il croyait qu’un accord de paix ‘historique’ était possible durant le mandat de Donald Trump et que cet accord améliorerait la sécurité de toute la région.

Mais Saeb Arekat, secrétaire-général du comité exécutif de l’OLP s’est empressé de démentir et a carrément qualifié de « mensonge » cette partie du communiqué émanant du consulat américain.

Photo Flash 90