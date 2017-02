La compagnie aérienne irlandaise Ryanair, qui proposent des vols à prix modérés, a annoncé qu’elle allait ouvrir d’ici peu 15 lignes à destination d’Israël et en provenance d’Israël. Les avions décolleront de l’aéroport international Ben Gourion et d’Ouvda, dans le Néguev. Parmi les nouvelles destinations : Berlin, Milan, Cracovie, Baden Baden, Bruxelles et Paphos (Chypre).