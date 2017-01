Ruth Gabison prend la défense d’El-Or Azaria

La juriste très écoutée Ruth Gabison, peu soupçonnée de sympathies de droite, a évoqué le procès dont est l’objet le sergent El-Or Azaria. Elle a qualifié de « révoltante » la mise en examen du soldat pour « homicide » et a vivement critiqué ce qui a été infligé au soldat et à sa famille depuis le premier jour: « Le soldat, sa famille et ses soutiens ont subi un rejet systématique et méthodique sur tout ce qu’ils ont avancé (…) La décision de le mettre en examen pour ‘homicide’ a envenimé les choses aux lieu de calmer les esprits. Par ailleurs, l’intervention étrange du commandant de brigade auprès du père d’El-Or indique que cette affaire est loin d’être terminée… ».

La lauréate du Prix Israël a également dénoncé l’esprit dans lequel les juges militaires ont émis leur verdict, faisant passer El-Or Azaria comme un soldat ayant assassiné le terroriste de sang froid et par esprit de vengeance. Ruth Gabison reproche de manière générale au système judiciaire de Tsahal de ne pas avoir assez pris en compte la réalité complexe à laquelle sont confrontés les jeunes soldats face au terrorisme.

Plus surprenant encore de sa part, Ruth Gabison fait l’éloge du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, qui a été parmi les premières personnalités politiques à se ranger du côté du soldat (ndlr: Lieberman n’était pas encore en poste). Cette prise de position constitue sans le dire une critique de l’attitude de l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon. « Il est important de maintenir la confiance du peuple dans son armée » explique-t-elle, sous-entendu que cette confiance risque d’être ternie par l’attitude de la justice militaire ainsi que de certains hauts-responsables de Tsahal lors de cette affaire.

Et elle conclut en espérant que Tsahal retrouve un équilibre entre la nécessité d’obéir aux normes et le soutien à un soldat placé dans des conditions complexes parfois intenables « Dans cette affaire », explique-t-elle, « tout le poids des évènements qui se sont déroulés à Hevron ce jour-là a été placé sur les épaules étroites d’El-Or Azaria ».

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90