Les rumeurs persistantes sur l’état de santé de Mahmoud Abbas

Les services de sécurité israéliens ne baissent pas leur garde quant à l’évolution de l’état de santé de Mahmoud Abbas, alors qu’il vient d’être hospitalisé le week-end dernier à l’hôpital Al Istishari près de Ramallah. Il y aurait bénéficié de « contrôles de routine », de tests sanguins et de radiographies.

Tout va bien ! Le directeur de l’hôpital, le Dr Fathi Abu Mughli, a déclaré que le chef de l’Autorité palestinienne a quitté son établissement après 90 minutes passé en son sein. Sans plus de détails, il a ajouté que « Les résultats sont bons ». Aussi, les responsables de l’Autorité palestinienne ont précisé que Mahmoud Abbas, âgé de 82 ans, a été admis à l’hôpital suite à la fatigue et au stress qui lui aurait été causés par l’affaire du Mont du Temple.

Une crise de 13 jours qui aurait contraint Abbas à respecter un agenda exceptionnel, des plus rigoureux, afin d’être en phase avec la vitesse des événements et au contact constant avec les responsables palestiniens, arabes et occidentaux. Il en serait ressorti complètement épuisé.

La succession de Mahmoud Abbas est dans tous les esprits

Des sources israéliennes et palestiniennes ont tout de même évalué que la santé d’Abbas s’était détériorée au cours des derniers mois, conduisant à l’accélération du processus de choix de nouveaux dirigeants.

Photo by Flash90