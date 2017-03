Une rue Yasser Arafat dans un village arabe israélien

C’est en suivant les instructions de son application Waze pour se rendre dans une base de Tsahal qu’un réserviste israélien s’est retrouvé dans une rue Yasser Arafat dans le village arabe de Jatt à l’est de Hadera. Choqué, il en a immédiatement fait part à un ami, Liran Baroukh’, lui-aussi réserviste de Tsahal qui avait été blessé au point de contrôle militaire de Kalandiya.

Les deux amis ont diffusé l’information sur Facebook et ont également prévenu l’organisation estudiantine Im Tirtsou.

Peu à peu, un groupe de réservistes de Tsahal s’est formé pour demander aux autorités israéliennes de faire retirer ce nom. Ils rappellent que Yasser Arafat a été un chef terroriste et que même après son soi-disant virage stratégique vers la paix, il a continué à encourager et organiser le terrorisme.

« Baptiser une rue au nom de Yasser Arafat équivaut à nommer un rue Ossama Ben-Laden à Manhattan » indique Liran Baroukh.

Le ministère de l’Intérieur a fait savoir qu’il n’a pas autorisé la municipalité de Jatt à nommer une rue Yasser Arafat ni même a reçu de demande en ce sens.

Photo Wikipedia