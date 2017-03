Rue Yasser Arafat: le maire de Jatt persiste

Après les propos du Premier ministre Binyamin Netanyahou et son intention de faire débaptiser une rue au nom de Yasser Arafat, le maire de la bourgade arabe de Jatt, Muhmad Wated a réagi: « Pour nous, Yasser Arafat fut un leader et un symbole du peuple palestinien ainsi que le détenteur du prix Nobel de la Paix. Il a déposé les armes et s’est tourné vers la paix »!

Après cette découverte impromptue d’une rue Yasser Arafat à Jatt par un réserviste de Tsahal, il s’avère que d’autres rues de la bourgade portent des noms d’individus qui constituent une insulte au peuple juif et à l’Etat d’Israël: le poète Mahmoud Darwish mais surtout le mufti pronazi de Jérusalem et ami de Hitler Hadj Amin Al-Husseini!

Le Premier ministre a promis de faire changer de nom la rue Yasser Arafat. Le mouvement Im Tirtsou, premier alerté par le réserviste de Tsahal, a annoncé poursuivre son combat pour empêcher les ennemis d’Israël de l’extérieur comme de l’intérieur de relever la tête.

Photo Wikipedia