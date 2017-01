Rudolph Giuliani bientôt en Israël

Rudolph Giuliani, ancien maire de New York et aujourd’hui proche conseiller du président Donald Trump a annoncé sur la chaîne Fox News qu’il se rendra bientôt en Israël pour y rencontrer Binyamin Netanyahou. Leur entretien portera sur divers sujets à l’ordre du jour dans les relations entre les Etats-Unis et Israël ainsi que sur la situation régionale. Il a rajouté qu’il sera porteur d’un message de la part de Donald Trump. Rudolph Giuliani est un très fervent pro-israélien.

Photo Moshé Milner / GPO / Flash 90