Ruby Rivlin : ‘Nous savons quels sont les dangers du silence’

Le président de l’Etat d’Israël Ruby Rivlin a réagi à son tour au massacre en Syrie. Dans un communiqué, il a déclaré : « Les images qui nous parviennent de Syrie montrant le massacre d’enfants et d’autres civils par arme chimique sont une tache honteuse pour l’humanité. La communauté internationale tout entière a le devoir de se mobiliser pour mettre un terme à cette folie meurtrière et s’assurer que de telles scènes ne se reproduiront plus jamais nulle part. J’appelle les dirigeants de la communauté internationale et parmi eux, ceux des grandes puissances, à agir immédiatement, maintenant, afin de faire cesser ces actes criminels qui se produisent en Syrie, perpétrés par le régime d’Assad, et à œuvrer d’urgence pour faire sortir de Syrie toutes les réserves d’armes chimiques. Nous, rescapés de la tourmente, relevés de la poussière pour devenir une nation forte et sûre, nous mettrons tout en œuvre pour continuer à aider les survivants de l’enfer syrien. Nous savons parfaitement quels sont les dangers du silence et nous ne pourrons pas rester muets ».