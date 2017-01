Route n°1; Binyamin Netanyahou inaugure le nouveau Tunnel Harel

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a assisté jeudi matin à l’inauguration du Tunnel Harel sur la route n°1 qui relie Tel-Aviv à Jérusalem. Ce tunnel permettra dorénavant aux automobilistes d’éviter la côte menant à Mevasseret Tsion ainsi que le fameux « virage de Motza Illit », qui ralentissaient de manière significative le rythme de la circulation.

Dans son discours, le Premier ministre n’a pas hésité à qualifier ce pas « d’historique », indiquant que la nouvelle route facilitera l’accès à la capitale d’Israël. Il a également remercié le ministre des Transports Israël Katz pour le développement visible à l’oeil nu des infrastructures routières et ferroviaires en Israël.

Le ministre des Transports s’est réjoui de cette inauguration et a adressé un hommage appuyé au Premier ministre avec lequel les relations ont connu des hauts et des bas: « Monsieur le Premier ministre, j’ai une totale confiance en vous, je vous soutiens et souhaite que l’affaire qui vous concerne s’achève le plus rapidement possible afin que vous puissiez continuer à diriger le pays comme vous le faites depuis des années. Le peuple est avec vous, poursuivez votre chemin car l’Etat d’Israël a besoin d’un gouvernement fort et stable ».

Photo Moshé Shaï / Flash 90