Route 6 : embouteillages suite à des manifestations dans le secteur arabe israélien 

Des contestataires arabes israéliens ont provoqué d’immenses embouteillages sur la route 6 au niveau de l’échangeur de Nitsanei Oz pour protester contre la destruction de maisons construites illégalement dans les localités arabes de Qalansuwa et d’Oum al-Hiran. Des dizaines de véhicules portant le drapeau de l’Autorité palestinienne ont circulé très lentement sur la voie. Ils ont été rejoints près de Qalansuwa par une centaine d’autres voitures. Parmi les protestataires se trouvaient le député Ahmed Tibi, le président et les membres du Haut Comité de suivi des Arabes israéliens, le président de la Liste Arabe Unifié, des députés, des chefs de conseils régionaux, etc. Des centaines de voitures sont sorties d’Oum Al-Hiran et de Rahat pour se rendre à Jérusalem. Sur place, les manifestants comptaient réclamer la restitution du corps de Yacoub Abu al-Qiyan qui a renversé un policier sciemment et a provoqué sa mort.