Roumanie: le président met son veto à la nomination d’une cheffe de gouvernement musulmane

Crise politique en Roumanie suite à un scénario inédit. Le président roumain Klaus Iohannis, issu de l’Alliance chrétienne-libérale, a annoncé qu’il refuse la nomination de la sociale-démocrate Sevil Shaideh au poste de Premier-ministre. Le Parti social-démocrate ayant remporté les élections législatives du 11 décembre dernier, c’est son leader Liviu Dragnea qui aurait dû normalement être chargé de la formation d’un nouveau gouvernement. Mais ayant été condamné en 2012 pour corruption, le PSD a préféré proposer la candidature de Sevil Shaideh, musulmane de 52 ans, proche de Liviu Dragnea.

Cette proposition provoque pas mal de remous en Roumanie et le président Iohannis, qui a compétence sur cette question, a finalement tranché: « J’ai pesé les arguments du pour et du contre et j’en suis venu à la conclusion que le Parti social-démocrate doit se choisir une autre personne pour devenir Premier ministre ».

Avec Sevil Shaideh, la Roumanie aurait le premier pays de l’Union européenne à se doter d’un chef de gouvernement musulman. Cette Tatare socialiste n’est pas une « simple » musulmane. Mariée à un homme d’affaires syrien naturalisé roumain en 2015, elle a par le passé exprimé ses sympathies pour le régime de Bachar El-Assad et l’organisation terroriste du Hezbollah.

Photo Illustration