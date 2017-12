Roquette sur Israël

L’alerte Tseva Adom a retenti mardi soir, premier soir de Hanoucca, dans la région de ‘Hof Ashkelon. Le porte-parole de Tsahal a confirmé le tir d’une roquette depuis la bande de Gaza, qui s’est abattue dans une zone inhabitée.

Plus tôt dans la journée s’étaient déroulées les obsèques des deux terroristes du Hamas éliminés lors d’une opération de représailles de Tsahal. Lors de la cérémonie, Mahmoud A-Zahar, l’un des dirigeants du Hamas a réaffirmé l’objectif du Hamas qui est « de combattre jusqu’à la libération jusqu’au dernier centimètre de la Palestine de l’impureté de l’occupation ». Il a adressé une menace à Israël: « Faites attention à la puissance du Hamas et celle des Brigades Al-Qassam. Le monde futur arrive et nous arracherons vos têtes. Donald Trump ne comprend pas la marche de l’Histoire et les ordres d’Allah; il nous combat mais nous avons la promesse de la victoire ».

Et concernant le « processus de réconciliation avec le Fatah, il a tenu à préciser: « Cette réconciliation ne signifie pas que nous renoncerons au moindre centimètre carré de Palestine ni que nous renoncerons au moindre fusik des Brigardes Al-Qassam ».

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90