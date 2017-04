L’alerte Tseva Adom a retenti dans certaines régions de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Quelques secondes plus tard, une explosion était entendue dans la région Eshkol. La roquette s’est abattue en plein dans une serre. Une personne qui se trouvait à proximité est en état de choc et a été prise en charge par le Magen David Adom. Selon Tsahal, cette roquette a été tirée depuis le Sinaï.

Photo Tsahal