Ron Dermer: « Pour la première fois depuis longtemps, une entente parfaite avec Washington »

Dimanche, dans le cadre de la convention de l’AIPAC, l’ambassadeur d’Israël à Washington Ron Dermer a évoqué les changements survenus dans les relations israélo-américaines depuis l’élection de Donald Trump: « Pour la première fois depuis des années, il n’y a aucune différence entre les visions américaine et israélienne sur les dossiers cruciaux et urgents: la menace de l’Iran et la situation du Proche-Orient ». Il a également noté la nouvelle politique américaine à l’ONU concernant le conflit israélo-palestinien et la manière dont les Etats-Unis prennent ardemment la défense de l’Etat d’Israël.

Photo Miriam Alster / Flash 90