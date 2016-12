Ron Dermer: « L’Administration américaine se trouve derrière le vote au Conseil de sécurité »

Interviewé sur la chaîne CNN, l’ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis Ron Dermer a révélé détenir les preuves que l’Administration Obama se trouve derrière le vote de la résolution anti-israélienne au Conseil de sécurité. Il a indiqué que son gouvernement les présentera à la future administration américaine « par les canaux compétents » et que le peuple américain pourra être mis au courant. L’ambassaeur d’Israël a déclaré à la chaîne américaine: « Non seulement l’Administration Obama n’a pas soutenu Israël dans ces moments mais c’est elle qui a été à la tête de cet acharnement contre Israël au Conseil de sécurité. Il s’agit d’un jour triste et d’un épisode honteux dans les relations israélo-américaines ».

Photo Miriam Alster / Flash 90