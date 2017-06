Roland Garros : Découvrez Jonathan Erlich, le seul Israélien du tournoi !

Cette année, Israël ne sera représenté au tournoi de Roland Garros que par un seul joueur (et pas de joueuse), Jonathan Erlich……Portrait…….

Cet Israélien de 40 ans, résident de Tel Aviv, est né à Buenos Aires, en Argentine.

Il est arrivé à Haïfa, en Israël, alors qu’il était âgé d’un an seulement.

Il a commencé à jouer au tennis quand il n’avait que trois ans et il a joué son premier tournoi à l’âge de sept ans.

Il a ensuite été formé à l’Institut Wingate, où il a rencontré Andy Ram, son futur partenaire de double.

Il est devenu professionnel en 1996 à l’âge de 19 ans.

Il mesure 1m80 pour 78 kilos, il est droitier et est surtout connu comme étant un excellent joueur de double! il est classé en double cette année à la 64ème place.

Il participe cette année au tournoi en double messieurs avec le Brésilien André Sa, 40 ans également mais classé 57ème.

Nous n’aurons donc pas la chance de voir sur les cours de Roland Garros Shahar Pe’er​, Julia Glushko​, Anna ​Smashnova​, Tzipora ​Obziler​, Andy Ram​, Dudi Sela​, Amir ​Weintraub​, Shlomo ​Glickstein​, Amos ​Mansdorf​, Harel Levy​, Amir Hadad​, Gilad Bloom​, Noam Okun​, yal Ran ou encore Shahar ​Perkiss.

Cependant, « Yoni » n’est pas un tocard, il a remporté le titre en double masculin à l’Open d’Australie en 2008 avec Andy Ram.

Il a été 5ème au classement mondial en Juillet 2008. Durant sa carrière, il a joué 30 finales en double et a en a remporté 17, la plupart du temps avec son partenaire Andy Ram, ils se faisaient appeler « Andyoni ».

Pour ce Roland Garros 2017, il jouera son premier match demain (mardi) à 12:00, bonne chance à lui….