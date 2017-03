Le roi d’Arabie annule une visite au Liban

Depuis un certain temps, l’Arabie saoudite tente d’extraire le Liban de la sphère d’influence iranienne notamment à coups de millions de dollars et de fournitures d’armement. Mais l’élection du président Michel Aoun, pro-syrien et pro-Hezbollah a changé la donne.

Pourtant, le président Aoun avait effectué une visite de « réconciliation » à Riyaf au mois de janvier, après lors de laquelle les autorités saoudiennes avaient notamment annoncé le débloquage d’une aide militaire de 3 milliards de dollars! « C’est fini. Il y a un vrai changement » avait annoncé une source libanaise. Mais depuis, Michel Aoun a réussi à fâcher à nouveau la cour saoudienne par plusieurs déclarations nettement favorables au Hezbollah pro-iranien, notamment en justifiant son maintien comme force armée parallèle.

Ainsi, le roi saoudien Salman Ben Abdelazziz, qui effectue actuellement une grande tournée diplomatique en Asie avant de se rendre à un sommet arabe à Amann a annulé une visite au Liban qui devait se faire au courant de ce mois.

Il s’agit d’un coup dur pour le pays des Cèdres dont l’économie en grave difficultés avait besoin de la manne saoudienne ainsi que du retour des touristes saoudiens.

