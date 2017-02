Des robots anti-terroristes?

Le ministre Ayoub Kara a fait des révélations sur les moyens dont disposera Tsahal dans les années qui viennent pour lutter contre les terroristes. Lors d’une émission, Ayoub Kara a dit: « Après ce qui s’est passé au Liban ou dans la bande de Gaza je ne veux plus que nos soldats entrent en territoire ennemi et risquent leur vie ». C’est là qu’il a révélé qu’Israël développe des robots qui seront capables d’atteindre les chefs terroristes que Tsahal n’arrive pas à atteindre aujourd’hui. Il a indiqué que ces robots seront téléguidés par radars depuis la frontière et pourront entrer dans les tunnels souterrains. Ils seront également très difficiles à repérer. « Il y aura des surprises technologiques » a promis Ayoub Kara.

Mais il a refusé de répondre au journaliste qui lui demandait d’où il tenait ses informations. « Ne me mettez pas dans une situation embarrassante ».

Photo Hadas Parush / Flash 90