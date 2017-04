Riyad: déclaration mystérieuse du secrétaire US à la Défense

Le secrétaire d’Etat américain à la Défense Jim Mattis, en visite en Arabie saoudite, a fait une déclaration intéressante autant que mystérieuse concernant l’Iran. Il a déclaré que le président Donald Trump est en train de mettre au point une technique « d’échec et mat » contre l’Iran en collaboration avec l’Arabie saoudite « et d’autres alliés des Etats-Unis dans la région ». Il a rajouté que l’objectif est de bloquer l’activité subversive et déstabilistatrice de l’Iran. « Tout cela prendra fin », assuré le secrétaire à la Défense. Il se pourrait fort bien qu’Israël fasse partie de ces « alliés des Etats-Unis sans la région » dont a parlé Jim Mattis.

Mercredi, il avait résumé ainsi le rôle de l’Iran au Moyen-Orient: « A chaque endroit du Moyen-Orient où vous rencontrez des problèmes vous rencontrez l’Iran ».

