Rivlin en visite à l’hôpital de Nahariya  

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a visité ce dimanche le centre hospitalier de Galilée occidentale à Nahariya où plusieurs blessés syriens ont été accueillis et sont soignés. Il a félicité l’équipe médicale sur place, leur déclarant ‘qu’ils étaient la preuve qu’on construisait le monde avec de la générosité et qu’Israël continuerait à tout mettre en œuvre avec responsabilité et discernement pour soulager les souffrances des personnes qui subissaient des massacres quotidiens de l’autre côté de la frontière’.