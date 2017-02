Rivlin : « tout Sion est Israël »

Le président de l’Etat d’Israël Reuven Rivlin a indiqué lundi qu’il était favorable à l’étendue de la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie ‘à condition qu’elle implique un traitement équitable envers les Juifs et les Arabes’. Prenant la parole à la 14e conférence du journal Besheva, Keness Yeroushalayim, Rivlin a déclaré : « Pendant 2 000 ans, nous avons rêvé de retourner en Israël. La nation juive n’avait jamais réuni 6 millions de Juifs sur sa terre. C’est le début de notre rédemption. Cela a commencé avec des dizaines puis des centaines de milliers de personnes et nous avons maintenant un pays qui compte des millions d’habitants ».

« Ces gens ont été envoyés par le gouvernement pour construire leurs maisons et s’établir sur cette terre, et le gouvernement construit pour eux des routes et les connecte au réseau électrique. Le gouvernement doit faire face aux conséquences de ces décisions. Tous les blocs d’implantations font partie d’Israël. Mais le droit international s’applique à nous aussi, et nous devons décider s’il faut appliquer la souveraineté ».

Il a ajouté plus loin : « Je tiens à souligner que je crois que tout Sion est Israël. Cette souveraineté permettra d’accorder la citoyenneté israélienne à tous ceux qui vivent dans cette région. Il n’y a aucune exception. Il n’y aura pas une loi pour les Israéliens et une autre pour les non-israéliens. Cette loi s’appliquera de la même façon aux villes juives et aux agglomérations arabes ».