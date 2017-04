Rivlin salue les positions contre la haine et l’intolérance du chancelier autrichien

Le président de l’Etat Ruby Rivlin a reçu ce dimanche à Jérusalem le chancelier autrichien Christian Kern, qui effectue sa première visite officielle en Israël. Au cours de leur entretien, Rivlin a déclaré à son hôte que ‘l’antisémitisme et le fascisme n’avaient pas disparu du monde’ et a salué les positions du chancelier qui s’exprimait clairement et à voix haute contre la haine et l’intolérance. Il a également rappelé ses liens d’amitié de longue date avec Israël et la coopération qui ne faisait que croître entre les deux pays.

Christian Kern, qui doit assister dans la soirée à la cérémonie d’ouverture du Yom Hashoah Vehaguevoura au mémorial de Yad Vashem, a répondu que ‘l’Autriche avait parcouru un long chemin en commençant par nier officiellement avant de reconnaître sa responsabilité dans des périodes sombres de son histoire’. ‘Cela a pris des dizaines d’années, a-t-il précisé, mais ce soir, nous honorerons la mémoire des victimes et des héros de la Shoah, main dans la main, épaule contre épaule’.

Il a ajouté que ‘partout où l’antisémitisme relèverait sa tête hideuse, les Autrichiens le combattraient avec leurs amis juifs’. Il a encore précisé : « Je me tiens ici en tant qu’ami sincère d’Israël et m’engage à continuer à faire fructifier les relations entre nos deux pays ».

Soulignant l’importance des liens entre Israël et l’Autriche, le chancelier a affirmé que les succès israéliens dans le domaine du Hi-Tech et des Start-Ups ‘inspiraient de nombreux Autrichiens’.

Il a également confié qu’avant la guerre, sa grand-mère était employée de maison dans une famille juive à Vienne : « Après la montée du nazisme, ce couple a dû se cacher et ma mère, qui était alors âgée de 11 ans, lui apportait à manger et à boire tous les jours. Malheureusement, ils ont été découverts dans leur cachette par la Gestapo et ont été déportés. Ils ne sont jamais revenus ».